Das ist doch nichts weiter als Schrott...

Einfache Holzbesen, Streichholzschachteln, Mistkübel, Einkaufswagerl, Zeitungen, leere Trol-leys, Gummireifen, Alutonnen oder ein Zippo Feuerzeug: Mit nichts als Schrott kann der coolste Rhythmus entstehen. STOMP ist wieder auf Tournee und gastiert bis 25. Februar im Brucknerhaus in Linz. Was vor über 25 Jahren in den Straßen Großbritanniens mit Händen, Füßen und ein paar Besen begann, ist längst zu einem weltweiten Klangphänomen geworden und hat in der oö. Landeshauptstadt schon jede Menge junge Nachahmer gefunden.