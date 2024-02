Die österreichische Filmszene auf Erfolgskurs

Alles, was in der Filmbranche Rang und Namen hat, pilgert kommende Woche nach Berlin, wo ab Mittwoch die Berlinale über die Bühne geht. Und Österreich hat heuer ein paar heiße Eisen im Feuer: So rittert der Film „Des Teufels Bad“ vom Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala um den Goldenen Bären mit - das Psychodrama spielt im Oberösterreich des 18. Jahrhunderts und dreht sich um eine junge Frau, die aus ihrer engen bäuerlichen Welt ausbrechen will.