Klimabewegung ruft zu Lichtermeer gegen Rechts auf

Die seit Wochen andauernden Proteste gegen Rechts aus Deutschland sind nun auch in Salzburg angekommen. Nach den Correctiv-Enthüllungen über das Geheimtreffen von hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis und finanzstarken Unternehmern im November in einem Hotel bei Potsdam gingen bei unseren Nachbarn tausende Menschen gegen rechte Strömungen und Politik auf die Straße. Der Vorwurf von Correctiv: Bei dem Treffen sei „nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland“ geplant worden. Fridays for Future Austria ruft für Sonntag zu einer Kundgebung auf, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Um 18 Uhr startet der Zug am Hauptbahnhof, am Residenzplatz soll ein Lichtermeer den Abschluss der Aktion bilden.