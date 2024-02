Am Neudlhof gibt‘s das fast das ganze Jahr!

Gemüse auch im Winter? Natürlich! Bei Franz Rigler und Florian Weishaar gibt es fast das ganze Jahr Salat & Co. Die beiden betreiben eine solidarische Landwirtschaft in Pöttelsdorf. Soll heißen: Sie bauen auf ihrem Neudlhof ihr Gemüse an und teilen die Ernte dann unter einer Gruppe Menschen, die sich dafür angemeldet hat. „Jeder Ernteanteil wird zu einem fixen Jahresbeitrag vergeben. Somit ist es möglich, dass wir als Bauern uns unabhängig von Marktzwängen einer guten landwirtschaftlichen Praxis widmen, den Boden fruchtbar halten und bedürfnisorientiert für die Gemeinschaft anbauen können“, erklären die beiden.