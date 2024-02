Lkw landet in Straßengraben: Lenker eingeklemmt

Dach aufgeschnitten

Um schließlich zum Lenker zu gelangen und diesen zu bergen, wurde die Fahrerkabine angehoben und das Dach aufgeschnitten. Der schwer verletzte Lastwagenfahrer konnte in der Folge rasch aus dem Wrack befreit werden und wurde von den Rettungskräften ins Landeskrankenhaus Villach transportiert. Zur Bergung des tonnenschweren Gefährts rückte am Ende ein ebenfalls alarmiertes Abschleppunternehmen an.