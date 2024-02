1500 Euro Gehalt für Pflege der eigenen Eltern

Wenn es am Mittwoch im Landtag um das „Burgenland-Modell“ geht, ist auch Claudia Hemetsberger-Wasserbauer dabei. Sie wird berichten, wie schwierig die Pflege alter Eltern für Menschen im Erwerbsalter ist (die „Krone“ hat gestern berichtet). Die 57-Jährige steht stellvertretend für tausende Familien in Salzburg, die in der Zwickmühle zwischen familiärer Fürsorge und Job beziehungsweise Arbeitsamt stecken. Ihre Schilderungen sollen untermauern, warum die SPÖ morgen die Einführung des „Burgenland-Modells“ in Salzburg fordert.