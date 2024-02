Roboter übernimmt bei Krankheit Platz in Klasse

Die Mitschüler haben sich bereits an ihren neuen „Sitznachbarn“ gewöhnt: Denn für eine an Long-Covid erkrankte Schülerin nimmt ein kleiner Hilfsroboter ihren Platz in der Schule ein, der Video- und Audioaufnahmen nach Hause überträgt – damit kann sie den Unterricht verfolgen. Um auch am restlichen Schulleben teilnehmen zu können, nehmen die Mitschüler den Roboter in der Pause mit auf den Gang.