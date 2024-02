2023 wurden im Ländle 86.000 Klimatickets verkauft

Radabstellanlagen

Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Fahrrad: In keinem anderen Bundesland wird so fleißig in die Pedale getreten wie in Vorarlberg - der Radverkehrsanteil ist mehr als doppelt so hoch wie im österreichischen Schnitt. Dem will der Vorarlberger Verkehrsverbund (VVV) gerecht werden: So dürfen Räder ausdrücklich im Zug mitgenommen werden, zudem werden die Abstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen ausgebaut. Neben den großen, überdachten Radabstellanlagen wächst die Anzahl der Standorte mit zusätzlichen Radboxen sukzessive an - allein im laufenden Jahr werden 142 neue Boxen errichtet.