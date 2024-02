Angezählter Tuchel: „Wenn Sie mich fragen, ja“

Zwar musste sich der 50-Jährige eingestehen, dass seine Männer nach der ersten Spielunterbrechung an Spannung verloren hatten, jedoch sei das Team insgesamt anders aufgetreten als gegen Leverkusen oder Lazio. „Wir haben nie aufgehört, daran zu glauben und es zu versuchen. Ich mache meinen Spielern keinen Vorwurf“, so Tuchel. Ob die Mannschaft gemeinsam mit ihm weiter um den Titel kämpfen wird? „Wenn Sie mich fragen, dann ja.“ Der Titelgewinn sei zwar unrealistisch, dennoch will der Coach nicht aufgeben: „Letzte Saison haben wir bis zum Schluss daran geglaubt und sind belohnt worden.“