Tragischer Todesfall überschattet Bundesliga-Spiel

Noch vor Anpfiff hatten Sanitäter versucht, einen Zuschauer im Sektor B der Red Bull Arena zu reanimieren. Allerdings ohne Erfolg - der Fan ist hat den Notfall nicht überlebt, wie Stadionsprecher Tim Thoelke in der Halbzeitpause bestätigte. „Es gab einen medizinischen Notfall während des Spiels. Wir müssen euch leider mitteilen, dass die Person verstorben ist. Wir sind in Gedanken bei dem Fan und der Familie“, so der 51-Jährige. Genauere Details über die Todesursache sind öffentlich nicht bekannt.