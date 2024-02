Wimmer schimpft trotz Sieg: „Das geht gar nicht!“

Michael Wimmer (Austria-Trainer):

„Es war von uns eine ganz ordentliche erste Halbzeit, auch wenn wir in Ballbesitz nicht so sauber agiert haben. Wir gehen verdient mit der Führung in die Pause, kommen gut raus. Und da machen wir uns das Leben selbst schwer mit der doofen Roten Karte. Dann gleitet uns das Spiel komplett aus der Hand, auch wenn wir das 3:0 machen hätten können. Dann kommen von Altach lange Bälle, die schwierig zu verteidigen sind. Dann kämpft man das Spiel mit Glück und Geschick nach Hause. Wir können uns dann aber auch nicht beschweren, wenn das Spiel 2:2 ausgeht. Wir bekommen definitiv zu viele Rote Karten. Das geht gar nicht.“