Auf Salzburg wartet nächstes Stau-Wochenende

Am kommenden Wochenende wird die vorerst letzte Reisewelle für Salzburg erwartet. Dafür hat das Land die Abfahrtssperren noch einmal verschärft. Wer etwa in Kuchl von der Tauernautobahn abfahren will, muss ein Ziel im Umkreis von acht Kilometern haben. Für Hallein gilt der Umkreis von 16 Kilometern. „Ich erhoffe mir einen guten Effekt. Dadurch wird es hoffentlich auch für die Asfinag-Mitarbeiter leichter, weil zuvor haben sie nicht wirklich was machen können“, so Freylinger, der von Stauflüchtlingen berichtet, die in Kuchl abfuhren und etwa bis nach Bramberg fahren wollten.