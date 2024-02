Frisch-Fisch ist angesagt nach dem Heringsschmaus

Dort bietet Gerald Hochwimmer von der Fischfarm Sigleß jeden Freitag seinen Fisch aus Aquakultur an. Der Veterinärmediziner hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und züchtet in seiner klimafreundlichen Kreislaufanlage vorrangig Wels. „Der Großteil schlüpft im betriebseigenen Bruthaus und wächst in großzügig dimensionierten Becken und Teichen zu Speisefischen heran.“