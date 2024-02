Grausame Rache an der Ex-Freundin

Der 62-Jährige wird daraufhin am 24. Jänner in Liechtenstein festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch in U-Haft gebracht. In der gestrigen Verhandlung zeigt sich der Fiesling größtenteils geständig. „Durch die aufgelöste Beziehung war ich labil, überfordert und teilweise depressiv. Mein Verhalten würde ich heute als schändlich, abscheulich und zerstörend bezeichnen.“