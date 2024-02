Rekordjahr für Feuerwehren: So oft rückten sie aus

5076 Einsätze mussten bewältigt werden. „Damit haben wir das Jahr 2022 um 2666 Einsätze überholt“, so Skubel. Dafür waren vor allem Katastrophen - der verheerende Sturm im Juli, die dramatischen Unwetter im August - verantwortlich. Allein an diesen Tagen, die an zwei Händen abgezählt werden können, rückten die ehrenamtlichen Kräfte insgesamt 3035 Mal aus. Skubel: „Die teils dramatischen Erlebnisse vor Ort, wie auch bei Evakuierungen, wurden im Gespräch unter den Kameraden aufgearbeitet.“ Denn auch für Einsatzkräfte, die alle top geschult sind, sei es nicht immer einfach bei Szenarien wie Evakuierungen, wo Menschen bedroht sind, dabei zu sein. „Es heißt: handeln, mutig sein, das Richtige tun.“