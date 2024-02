Eine Milliarde Euro Schaden durch Schwarzarbeit

3000 Euro Netto

Warum Schwarzarbeit sich so rentiert, zeigt ein besonders dreistes Beispiel in der Reinigungsbranche. Ein Unternehmen hatte seine Dienstnehmer nur geringfügig beschäftigt und den Rest schwarz ausbezahlt. Diese erhielten so 3000 Euro netto: 550 Euro für geringfügige Arbeit, rund 1000 Euro Notstandshilfe und 1500 Euro Schwarzlohn. Als das aufflog, war aber nicht nur die Firma dran, sondern auch die Arbeiter wegen Betrug.