Herzog nach Aus: „Den Wickel sah niemand kommen“

Doch niemand konnte ahnen, dass am Abend vor diesem wichtigen Spiel teamintern ein Generationen-Konflikt ausbricht, sich mit Heung-min Son und Kang-in Lee zwei Topstars in die Haare geraten. Wüste, sehr emotionale Handgreiflichkeiten, die sich natürlich auf den Teamspirit auswirkten. Ich kannte so etwas bislang nur vom Trainingsplatz, nicht aber vom Speisesaal. Das haute binnen weniger Minuten praktisch alles zusammen, was wir zuvor mühsam über Monate aufgebaut hatten.