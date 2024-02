Putin erwartete „schärfere Fragen“ von Carlson

Carlson bei Russland-Besuch fasziniert von Einkaufswagen

Carlson dagegen schwärmt von seinem Ausflug nach Russland. Der Westen habe ein völlig falsches Bild. Moskau sei „so viel schöner und sicherer als jede Stadt in meinem Land“. Die Stadt sei heute sauberer, sicherer und ästhetischer als jede Stadt in Amerika, so Carlson. Er ließ sich dabei allerdings leicht beeindrucken, wie ein Ausschnitt von einem Besuch in einen Supermarkt zeigt: Dabei zeigte er sich fasziniert von einem Einkaufswagen, in dem man zehn Rubel schieben muss - siehe Posting oben. „Es ist kostenlos, aber es gibt einen Anreiz, ihn zurückzugeben“, erklärt der US-Amerikaner.