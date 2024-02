Ötztaler basteln an Stromrevolution am Gletscher

Viele Wintersportler am Tiefenbachgletscher verharren und fragen sich: Was ist denn das? Die Antwort kennt Philipp Falkner, Prokurist der Bergbahnen Sölden: „Seit Dezember testen wir auf 2850 Metern eine neue Lösung zum Erzeugen von Sonnenstrom. Erfüllen sich die Erwartungen, planen wir das Projekt deutlich auszuweiten. In dieser Saison sammeln wir wichtige Erfahrungen und können abschätzen, ob sich dieses System auch für einen größeren Einsatz eignet.“ Ein möglicher Ausbau kann ohne aufwändige Maßnahmen realisiert werden, denn die notwendige Infrastruktur wie Bauwege, Stromleitungsnetz und Trafostationen zum Einspeisen der vor Ort erzeugten Energie sind am geplanten Standort bereits vorhanden.