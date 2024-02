Fernsehkoch (39) starb: „Du warst der beste Wirt“

Stütze, Mentor und Freund

„Es muss wohl so sein, dass du auf dieser Welt nur warst, um uns zu zeigen, wie es wirklich geht: wahre Freundschaft, hingebungsvoller Einsatz, Aufopferung, Freude, Mitgefühl, Güte und Anteilnahme“, erinnert sich Schneider an ihren Kochpartner. Die Oberösterreicherin bezeichnet Fuchs in ihrem Schreiben als „Stütze“, „Mentor“, „Freund“ und „besten Wirt“.