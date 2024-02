Chef erschossen: Polizist wird Prozess gemacht

Bricht der Angeklagte nun sein Schweigen?

Am kommenden Dienstag wird ihm der Prozess in Leoben gemacht. „Wird er vor den Geschworenen sein Schweigen brechen?“ Diese Frage stellen sich aktuell viele. Auch in Trieben rückt ob der nun wieder auftauchenden Medienberichte und dem herannahenden Prozess das Geschehene wieder in den Vordergrund. „Jeder redet wieder darüber, es köchelt alles wieder auf“, bestätigt Bürgermeister Helmut Schöttl (SPÖ). Auch Gerhard Kals, seit Herbst der neue Kommandant der hart geprüften Dienststelle und deren Mitarbeiter, bestätigt das. „Das Geschehene lebt wieder mehr auf. Die Mannschaft stellt sich dem, wir reden sehr viel. Wir gehen gut damit um.“