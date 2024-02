Unbedingte Haft für junge Sittenwächter in Wien

Mit „Loch im Bein“ gedroht

Zu Dritten zerrten sie ihn mit vorgehaltenen Schreckschusspistolen in ein nahegelegenes Stiegenhaus, dort in den Keller. „Bereits am Weg zum Stiegenhaus drohte einer der Angeklagten dem Opfer, dass er nicht weglaufen solle, ansonsten er ein Loch im Bein haben werde“, klagt die Staatsanwaltschaft an.