Güterbahnhof wird verkehrstechnisch entschärft

An der Gemeindegrenze zwischen Wolfurt und Lauterach entsteht eines der größten Betriebsgebiete in Vorarlberg. Bereits jetzt ist die Verkehrssituation prekär, angesichts der Ausbaupläne großer Unternehmen - allein Doppelmayr will den Standort um 200 Millionen Euro ausbauen - dürfte sich die Lage weiter zuspitzen.