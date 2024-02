Ex-PSG-Profi fordert: „Ihr müsst Messi ausbuhen!“

Bei seiner Talkshow „Rothen s‘enflamme“ wurde Rothen deshalb nun deutlich. „Wir sollten nicht vergessen, was er uns verweigert hat. Als Franzose und Pariser, ihn mit Argentinien aufmarschieren zu sehen? Leute, wenn es irgendeinen Weg gibt, zu demonstrieren, dass Messi uns zwei Jahre lang verarscht hat, dann ist es, ihn auszubuhen“, forderte der 45-Jährige. Messi habe in Paris nie sein volles Potenzial gezeigt, dass er sich dann über zu wenig Anerkennung beschwert haben soll, sei eine Frechheit, so Rothen. Der Rosenkrieg zwischen Messi und Paris ... er scheint noch immer kein Ende zu finden.