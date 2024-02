Mascherano will Messi für Olympia-Team gewinnen

Kapitänsbinde abzugeben

Argentinien sicherte sich zuletzt durch einen 1:0-Sieg gegen Brasilien einen Olympia-Startplatz. Kapitän Thiago Almada kündigte bereits an, seine Schleife liebend gern an Messi abzutreten, sollte der achtfache Weltfußballer am im Juli und August stattfindenden Turnier teilnehmen. Drei Spieler über 23 Jahren dürfen genannt werden. Messi, der nach seinem Abgang von Paris Saint-Germain mittlerweile bei Inter Miami spielt und seine Karriere mit dem Weltmeistertitel in Katar 2022 gekrönt hat, gewann 2008 in Peking mit Argentiniens Team Olympia-Gold.