Henry verrät, warum Klopp Liverpool verlassen hat

Ja, sogar Klopp selbst machte diesbezügliche Anspielungen. „Es ist nicht so, dass ich gehen will, es ist eher so, dass ich gehen muss“, so der Deutsche nach seiner Entscheidung. Denn: „Es gibt so viele Dinge in diesem Job, in denen man sein Bestes geben muss. Und vor allem bei einem Verein wie Liverpool, denn es bedeutet so viel und ist so vielen Menschen so wichtig. Ich kann nicht auf drei Rädern fahren. Das ist nicht erlaubt. Und ich wollte auch nie nur der Beifahrer sein."