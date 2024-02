Die Geheimnisse einer langjährigen Partnerschaft

In guten wie in schlechten Zeiten? Von wegen! Fast jede zweite Ehe wird heutzutage geschieden. Wir haben Paare gefragt, die über Jahrzehnte zusammen geblieben sind, dabei über so einige Stolpersteine gefallen sind und warum Liebe allein nicht reicht. Dabei haben wir fünf Wahrheiten zusammengetragen, die jedes Paar kennen sollte.