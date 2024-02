Eva Mattes: „Dietrich hat Unfassbares geleistet“

Können Sie sich vorstellen, auch einmal, wie die Dietrich, die Bühne zu verlassen, sich zurückzuziehen und sich in aller Abgeschiedenheit Ihrem Lebenswerk hinzugeben?

Das weiß ich nicht. Ich stehe nicht so in der Öffentlichkeit, wie es bei Dietrich war. Natürlich bin ich öffentlich, werde erkannt und angesprochen. Das ist fast immer okay, manchmal ein bisschen lästig, aber es ist alles gut. Ich würde lieber so lange spielen, wie ich kann. Ich habe kein offensichtliches Problem damit, älter zu werden. Es ist nicht immer einfach, weil man plötzlich Schmerzen hat oder der Blick in den Spiegel nicht mehr so glücklich macht, aber da geht es allen gleich. Es werden aber nur jene alt, die nicht vorher sterben. Ich bin dankbar fürs Älterwerden, denn die andere Variante wäre schlimmer. Doch auch das Sterben ist etwas, an dem wir nicht herumkommen. Je älter man wird, umso mehr setzt man sich damit auseinander. Es sterben Familienmitglieder, Freunde oder Kolleginnen. Das ist bitter, aber es ist so. Bei mir kommt es auf die Kräfte an. Und ob ich weiterhin Lust habe.