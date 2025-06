So erkundet man mit den Fingerspitzen ein Museum

In der Naturkunde-Abteilung des Universalmuseum Joanneum gibt er Einblick in eine besondere Art der Führung: Sie richtet sich an Menschen, die blind oder sehbehindert sind. Seit rund drei Jahren arbeitet man an diesem Vermittlungsangebot, mittlerweile gibt es taktile Führungen an 14 Standorten (Schloss Stainz ist in Arbeit). „Das sollte selbstverständlich sein. Unser Gründer Erzherzog Johann hat das Museum als Volksbildungsanstalt gesehen – und das umfasst eben alle“, sagt Christian Pomberer, der den Fachbereich Inklusion leitet.