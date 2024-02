Ein Koboldmädchen, das nicht nur im Regal sitzt

Kleines Koboldmädchen als Freundin für Kinder

Lillotti soll nicht nur ein neues Maskottchen als Dekoration oder Werbung auf Heften und Plakaten sein„, erklärt auch Bettina Schuh, langjährige Mitarbeiterin bei der Firma Knotzer in Mattersburg. Lillotti soll für die Kinder lebendig sein. “Lillotti soll mit ihrem Wissen über Bücher so eine Art „literarischen Apotheke“ für Kinder bereithalten." Und was sagt der kleine Naturgeist dazu? Sie ist begeistert! So viele Bücher und Hefte und hoffentlich auch bald viele Kinder, denen sie das richtige Buch vorschlagen darf. Viel Spaß hatte sie schon auf der Schultaschenmesse. In Zukunft will sie literarische Veranstaltungen, wie die Schreibwerkstatt, begleiten. Wer Lillotti schon vorher kennenlernen will, einfach bei der Firma Knotzer vorbeischauen und nach dem kleinen Koboldmädchen fragen!