Valentinstag lässt die Kassen im Handel klingeln

Jene, die zum 14. Februar nichts verschenken wollen, geben folgende Gründe dafür an: 49 Prozent schenken nie, 31 Prozent wissen nicht, wen sie beschenken sollen und 14 Prozent nennen die Teuerung als Grund. Die Inspiration für Geschenke holen sich 51 Prozent der Befragten in Geschäften, 28 Prozent im Internet und je 18 Prozent bei Freunden und Bekannten sowie in sozialen Netzwerken.