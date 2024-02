Roberts wütend über Enthüllungsbuch ihres Bruders

„Sie ist besessen davon, was Eric ausplaudern könnte“

Angeblich soll Eric Roberts den Hollywood-Star mit den bevorstehenden Enthüllungen überrumpelt haben. „Julia will einfach nicht, dass irgendetwas über ihre Vergangenheit an die Öffentlichkeit kommt, und sie hat Eric angefleht, diesen Unsinn zu beenden, aber wer weigert sich weiter strikt“, so die Quelle.