Lazio Rom gegen FC Bayern - ab 21 Uhr LIVE

Die Italiener bauen vor allem auf ihre Defensivkünste. „Wenn ein Gegner tief verteidigt, gibt es nicht so viele einfache Lösungen, da müssen wir kreativ sein. Es wird wichtig sein, dass unser Energielevel auf dem Maximum ist“, erklärte Jamal Musiala. Der Bayern-Offensivmann hat gute Erinnerungen an Lazio: Bereits vor drei Jahren sind beide Klubs im Achtelfinale der Königsklasse aufeinander getroffen, damals setzten sich die Deutschen souverän mit 4:1 im Olimpico di Roma und 2:1 in München durch. Musiala schoss damals in Rom als 17-Jähriger seinen ersten CL-Treffer und ist bis heute der jüngste CL-Torschütze der Bayern.