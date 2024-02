„In Festung Österreich wird es keine Pflege geben“

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ortet beim Anwerben von Pflegekräften aus dem Ausland einen „Wettbewerbsnachteil“. „Weil man in Österreich die letzten 15 Jahr so getan hat, dass alles, was von außen kommt, ist böse. Wir sind nicht attraktiv als Zuwanderungsland.“ Wenn da jemand herumläuft, wie ein FPÖ-Chef Herbert Kickl, der sagt, er wolle eine Festung Österreich errichten, dann muss man den Menschen sagen: ,In dieser Festung wird keine angemessene Pflege mehr stattfinden können‘“, so der Minister.