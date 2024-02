Erfolgloser Räuber wünschte „einen schönen Tag“

Ein Spaziergang am Drauradweg in Villach endete für eine 80-jährige Villacherin am Montagnachmittag mit einem ordentlichen Schock. „Plötzlich bedrohte sie eine unbekannte männliche Person“, berichtet die Polizei. „Er forderte sie auf, das eingesteckte Geld herauszugeben.“ Doch die ältere Dame hatte keines dabei und begann zu weinen. Da zeigte sich der Mann - laut Beschreibung 25-30 Jahre, Inländer, schwarze Kleidung mit Kapuzenpulli, weiß-schwarze Schuhe - verständnisvoll. „Kein Problem, ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag“, äußerte sich der Täter und ging weiter.