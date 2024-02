Brite griff zu Zange und zog selbst seinen Zahn

Zahnarztkrise wird in England immer größer

Heftige Kritik übte Langston an der medizinischen Versorgung seiner Region. Früher habe man rasch einen Zahnarzttermin bekommen. Aber mittlerweile sei dies nur in der zu weit entfernten Notfallambulanz möglich. „Private Ärzte kann ich mir nicht leisten“, beklagte der 50-Jährige. Laut Angaben der staatlichen Gesundheitsbehörde NHS sank in den vergangenen Jahren die Zahl an Kassenzahnärzten von 23.733 auf 21.544. In Langstons Region ist die Zahnarztkrise besonders dramatisch. Hier kommen lediglich 37 Dentisten auf 100.000 Einwohner.