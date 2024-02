„Drei Tag‘, drei Tag‘ gemma nimma hoam!“

Prinzenpaar als Fred und Wilma

Das Prinzenpaar, das beim normalen Umzug am Sonntag noch als Fred und Wilma Feuerstein maskiert war, ist am Montag in seiner offiziellen Rolle unterwegs. „Wir müssen bei den ganzen Bällen anwesend sein, Reden halten, haben viel Aufwand und viele Termine, wenig Schlaf und dementsprechend Alkohol“, so Thomas Loidl augenzwinkernd. Das Grande Finale ist dann am Montag. „Da wird der Fetzen verbrannt und die Geldtascherl gewaschen, weil nach dieser Zeit eh keiner mehr Kohle hat“, lacht Sarah Neuböck.