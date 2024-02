Grüll: „Die EURO ist natürlich mein großes Ziel“

Zwei Siege in neun Duellen

Dass der WAC eine harte Nuss ist, belegt auch Grülls Bilanz gegen die Kärntner: zwei Siege in neun Duellen! „Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Wir sind aber Rapid, da musst du gewisse Partien einfach gewinnen.“ Im Endspurt seiner Rapid-Zeit ist der 25-Jährige auf das Maximum aus, liebäugelt mit einer Trophäe: „Im Cup gibt es nur den Titel, alles andere zählt da nichts.“ Zumal Erfolge im Klub Grülls Chancen erhöhen, auch im Juni auf dem Platz zu stehen: „Klar ist die EURO mein großes Ziel, dazu muss ich meinen Part erfüllen und starke Leistungen abliefern. Der Rest liegt nicht in meiner Hand.“