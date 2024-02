Wohnhausbrand löste Großeinsatz im Seewinkel aus

Gegen 14 Uhr wurde am Samstag der Feuerwehr Frauenkirchen gemeldet, dass ein Brand in einem Wohnhaus wütet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits meterhohe dunkle Rauchsäulen zu sehen. Die Feuerwehr vergewisserte sich sofort, ob sich noch Bewohner im Gebäude befinden - Mutter und Tochter hatten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen können.