Pädophilie-Skandal rund um Ungarns Staatschefin

Auch Orbán, der als Vertrauter der 46-Jährigen gilt, distanzierte sich von Novák. Er kündigte in einem Facebook-Video unter dem Titel „Keine Gnade für Pädophile“ an, die Begnadigung von pädophilen Straftätern mittels einer Verfassungsänderung unmöglich machen zu wollen (siehe Video unten). Fidesz-Fraktionschef Maté Kocsis fand am Freitag im Staatsrundfunk deutliche Worte: Dieser Fall der Begnadigung hätte nie erfolgen dürfen. Dabei wäre es gut zu wissen, was hinter der Amnestie-Entscheidung der Staatspräsidentin stehe, hinterfragte Kocsis.