Ungarn hat erstmals eine Frau an der Staatsspitze

„Ich bleibe, wer ich bin“

Vor ihrer Wahl hatte Novák in ihrer Rede an das Parlament betont: „Ich bleibe, wer ich bin.“ Novák bedankte sich bei Orbán dafür, dass sie „Teil sein kann am Aufbau der Nation“. Im Zusammenhang mit dem russisch-ukrainischen Krieg betonte sie: Die Ungarn wollen Frieden, die Frauen wollen nicht den Krieg, sondern den Frieden gewinnen, dann könne aufgebaut, gelächelt werden. Sie, Novák, wolle als Staatspräsidentin alles für den Frieden tun. Ungarn gehöre zu Europa und Europa zu Ungarn.