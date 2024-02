Peter Eder siegt bei Arbeiterkammerwahl klar

Insgesamt standen heuer sechs Listen zur Auswahl. Diese sind Vertretungen der Landtagsparteien plus eine parteiunabhängige Liste. Interessant: Die Unterschiede innerhalb der Arbeitnehmervertreter sind nicht so groß, wie es die Parteien in verschiedenen Parlamenten vorleben. Denn sie eint das Interesse rein für die Arbeitnehmer. Dennoch beeinflusst die Wahl die Ausrichtung. Insgesamt 70 Kammerräte der Vollversammlung wurden gewählt.