Sechs Parteien buhlen um die Gunst der Arbeiter

Vollversammlung besteht aus 70 Kammerräten

Insgesamt stehen heuer sechs Listen zur Auswahl. Diese sind Vertretungen der Landtagsparteien plus eine parteiunabhängige Liste. Interessant: Die Unterschiede innerhalb der Arbeitnehmervertreter sind nicht so groß, wie es die Parteien in verschiedenen Parlamenten vorleben. Denn sie eint das Interesse rein für die Arbeitnehmer. Dennoch beeinflusst die Wahl die Ausrichtung. Insgesamt 70 Kammerräte der Vollversammlung werden gewählt. Beim Urnengang vor fünf Jahren brachte es die rote FSG auf 46 Sitze (64,95%), die schwarze Liste ÖAAB-FCG auf zehn (14,32 %) und die blaue FA Salzburg acht (12,12&). Den Einzug schafften auch die Grünen und der Linksblock. AK-Vertreter betonen die Wichtigkeit der Wahlbeteiligung: Je mehr ihre Stimme abgeben, desto stärker wird die Kammer.