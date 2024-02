Wenn ein Kabarettist in Kärnten lernt, zu blöken

Kannst du deine Schauspielerfahrung auf der Kabarettbühne nutzen?

Ja, das hilft mir natürlich. Ich weiß schon ganz gut mit Sprache und Raum umzugehen und wie ich was erzählen muss, um gewünschten Effekt zu bewirken. Für mich ist das Kabarett nur eine für mich hinzugewonnen Form, alles, was mir am Herzen liegt, zum Ausdruck zu bringen. Ob ich das in Form von Theaterstücken, Stand-up oder sonst wie mache, ist für mich nicht relevant. Wichtig ist, dass ich aufrichtig bin in dem, was ich tue.