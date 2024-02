Polizist rettet sich mit Sprung vor Alkolenker

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in Steyr ab. Die Polizei hatten einen Raser verfolgt. Der Mann ignorierte Anhaltezeichen und Straßensperren. Am musste sich in Polizist sogar mit einem Sprung über die Leitschiene retten. Grund für die Flucht: der Lenker hatte 0,69 Promille.