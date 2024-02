Brand in Kaserne sorgt für nächtlichen Einsatz

Die Frau war mit ihrem Auto in der Nacht auf Freitag, gegen 1.10 Uhr, in Klagenfurt unterwegs. Da bemerkte sie den Rauch und schlug sofort Alarm. „Die Verkleidung eines Schießstandes im Freien hatte Feuer gefangen“, gibt die Polizei bekannt. Wie es dazu gekommen war, ist noch unklar. „Wir vermuten aber, dass sich das Feuer durch die Schießübungen, die am Nachmittag stattgefunden haben, entfacht hat“, so eine Polizistin.