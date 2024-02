Neuer Stadtrat und alte Probleme in Klagenfurt

Causa Jost als Dauerthema im Rathaus

Dafür nimmt die Spitzelaffäre um den pensionierten Magistratsdirektor Peter Jost und das Öffnen der Mails von Rathausmitarbeitern Fahrt auf. Jost beschuldigt in dieser Causa Stadtchef Christian Scheider. Der bestreitet die Vorwürfe, sagt, er war nicht in Details eingeweiht. Zur Kommission im Rathaus erschien Jost am Mittwoch nicht, dafür wird er jetzt beim Gemeinderat vorgeladen. Dieser Dringlichkeitsantrag der SP ging am Donnerstag durch.