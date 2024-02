Steirische FPÖ legt wieder ihre Finanzen offen

Rücklagen sollen Minus abdecken

Für 2024 sei ein Minus von 120.000 Euro geplant, das abermals aus den Rücklagen gedeckt werden soll, sagte Klubdirektor Michael Klug. Einnahmen und Ausgaben verlaufen zyklisch, weshalb in manchen Jahren ein Plus, in anderen ein Minus erwirtschaftet werde - ein üblicher Vorgang, wie es hieß.