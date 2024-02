„Auch Mittelstand von Delogierungen betroffen“

In 70 Prozent der Fälle wird Delogierung verhindert

Dabei sei es wichtig, rechtzeitig um Hilfe anzusuchen und nicht erst wenn der Hut brennt, meint der erfahrene Sozialarbeiter. Dass es sich auszahlt zum Hörer zu greifen, zeigt die Erfolgsquote von Rubik und seinen Kollegen: In rund 70 Prozent der Fälle kann eine drohende Delogierung abgewendet werden, im Vorjahr ist es Case-Managern gelungen, 615 Wohnungen in ganz Wien zu sichern.