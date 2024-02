Kabarett und Musicals: In Wien wird gelacht

Im Theater Center Forum (9., Porzellangasse 50) geht der beliebte Kabarettist Reinhard Nowak in der Komödie „Extrawurst“ der Frage nach, wie man in einer diversen Gesellschaft richtig grillt. Schließlich sind die Befindlichkeiten in einem Freundeskreis aufgrund von Religion oder Ernährungsvorlieben streng zu beachten. Oder? Es geht also nicht nur um das Mahl, sondern um Toleranz und das Miteinander - zu sehen ab 13. 2.